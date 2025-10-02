В Томске юношу заставили признаться в «педофилии» после ужасного избиения толпой
В Томске группа молодых людей заставила 18-летнего юношу публично признаться в связи с 15-летней школьницей. Подробности сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».
Инцидент произошел после того, как между подростками возник конфликт на этой почве. По имеющейся информации, компания парней сначала жестоко избила молодого человека, а затем принудила его записать видеообращение.
В этом видео юноша называет свои действия «педофилией» и кается. Отмечается, что его поставили на колени. Правоохранительные органы сейчас проверяют обстоятельства произошедшего.
Они устанавливают все детали инцидента, включая характер отношений между молодыми людьми и правомерность действий агрессивно настроенной группы.
