В Томске юношу заставили признаться в «педофилии» после ужасного избиения толпой

02 октября 2025, 15:08

В Томске молодые люди принудили юношу к признанию в связи со школьницей

Фото: Istock/Motortion

В Томске группа молодых людей заставила 18-летнего юношу публично признаться в связи с 15-летней школьницей. Подробности сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».