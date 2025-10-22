В Приморье мать, похитившая свою семилетнюю дочь, добровольно сдалась следователям

22 октября 2025, 05:15

Фото: iStock/Sasiistock

Мать, похитившая собственную семилетнюю дочь в Приморье, добровольно явилась к следователям. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.





Женщина по имени Маргарита тайно забрала девочку из школы более двух недель назад. После пропажи ребенка начались поиски.



Согласно материалу, девочка уже около девяти месяцев проживала в реабилитационном центре Артема. Маму школьницы ограничили в правах из-за уголовного дела против сожителя Маргариты — он обвиняется в сексуальном насилии и сейчас находится в СИЗО.



