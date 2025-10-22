В Приморье мать, похитившая свою семилетнюю дочь, добровольно сдалась следователям
Мать, похитившая собственную семилетнюю дочь в Приморье, добровольно явилась к следователям. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Женщина по имени Маргарита тайно забрала девочку из школы более двух недель назад. После пропажи ребенка начались поиски.
Согласно материалу, девочка уже около девяти месяцев проживала в реабилитационном центре Артема. Маму школьницы ограничили в правах из-за уголовного дела против сожителя Маргариты — он обвиняется в сексуальном насилии и сейчас находится в СИЗО.
При этом женщина утверждает, что никакого вреда ее дочке не причинялось.
Мать долгое время пыталась вернуть ребенка домой законными методами, но ей это не удалось. В результате она «похитила» дочку, когда та возвращалась из школы. Примечательно, что люди из сел Надеждинского района вступились за Маргариту. Уверяли, что она хороший человек.
По последней информации, мать вместе с дочерью сама пришла в полицейский участок. Сейчас ее допрашивают. Возбуждено уголовное дело.