В Петербурге манипулятор врезался в бассейн и повредил автомобили
На Екатерининском проспекте в Петербурге манипулятор въехал в здание бассейна и повредил автомобили. Об этом сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
В результате инцидента пострадали пять транспортных средств, припаркованных рядом с заведением. На месте происшествия в настоящий момент остаются одна повреждённая машина и КамАЗ. Спецтехнику после ДТП увезли с места аварии.
Правоохранительные органы проводят всестороннее изучение обстоятельств произошедшего. Предполагаемый виновник ДТП пройдёт процедуру освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
