В результате обстрела ВСУ Запорожской области погиб ребенок

Фото: istock / Mikhail Dmitriev
В результате обстрела Вооруженными силами Украины Токмака Запорожской области погиб ребёнок, десятки людей тяжело ранены. Об этом проинформировал губернатор региона Евгений Балицкий в своем Телеграм-канале.
«В результате обстрела со стороны ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены», — написал глава региона.Он также добавил, что экстренные службы занимаются ликвидацией пожаров и разбирают завалы после обстрела. Без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и 9 многоэтажных домов.
Балицкий отметил, что угроза повторных ударов сохраняется и он продолжает находиться на связи с оперативными службами.
«Всем пострадавшим и родственникам погибших будет оказана всесторонняя помощь», — отметил губернатор.Ранее сообщалось, что в ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Подмосковье задержали злоумышленника, облившего кислотой женщину и девочку
Экс-главу Международного союза биатлонистов приговорили к тюремному сроку за коррупцию
Алина Юрчак