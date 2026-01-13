Многолетнее увлечение энергетиками довело мужчину до пересадки сердца

13 января 2026, 23:33

TengriNews: Употребление энергетиков довело жителя Казахстана до пересадки сердца

Фото: iStock/bauwimauwi

Жителю Казахстана потребовалась пересадка сердца после многолетнего злоупотребления энергетическими напитками. Об этом рассказывает TengriNews.





Согласно материалу, алматинец Афган Тагиев начал активно употреблять энергетики, когда ему было около тридцати лет. Он работал поваром с крайне напряжённым графиком, ему требовалась концентрация с утра до ночи.





«Один в смене, и так без перерывов по полгода, а то и весь год. Пять лет я пил энергетики беспрерывно. Для меня это стало привычкой», — объяснял он.

В Новомосковске фигурант дела о наркотиках пытался дать полмиллиона следователю

«Думаю, если жить так, всё будет хорошо», — подвел итог он.