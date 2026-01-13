Многолетнее увлечение энергетиками довело мужчину до пересадки сердца
TengriNews: Употребление энергетиков довело жителя Казахстана до пересадки сердца
Жителю Казахстана потребовалась пересадка сердца после многолетнего злоупотребления энергетическими напитками. Об этом рассказывает TengriNews.
Согласно материалу, алматинец Афган Тагиев начал активно употреблять энергетики, когда ему было около тридцати лет. Он работал поваром с крайне напряжённым графиком, ему требовалась концентрация с утра до ночи.
«Один в смене, и так без перерывов по полгода, а то и весь год. Пять лет я пил энергетики беспрерывно. Для меня это стало привычкой», — объяснял он.
Со временем алматинец стал выпивать до десяти банок в день, чтобы бороться с усталостью, хотя напитки уже перестали оказывать «бодрящий» эффект. Мужчина также стал замечать у себя одышку и редкие покалывания в груди.
Перенесённая пневмония значительно усилила эти боли, и врачи поставили Тагиеву диагноз «терминальная хроническая сердечная недостаточность». Сильное увеличение органа из-за вредной привычки потребовало его пересадки. Хирурги провели операцию через несколько месяцев.
Сейчас пациент находится на реабилитации и не работает. Он планирует после восстановления заняться плаванием и вернуться к трудовой деятельности, но уже без прежних перегрузок.
«Думаю, если жить так, всё будет хорошо», — подвел итог он.Также алматинец установил своим детям запрет на энергетики, чипсы и газировку.