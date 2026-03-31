В Таиланде российская модель впала в кому после аварии на байке
В Таиланде российская модель впала в кому после аварии на байке. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
29-летняя Екатерина Блинова из Орловской области уже более полугода проживает на Пхукете. 28 марта она пострадала в серьёзном ДТП на мотоцикле. В результате аварии девушка получила тяжёлую черепно-мозговую травму с кровоизлиянием и смещением мозга, а также перелом ноги.
После происшествия Екатерину срочно доставили в больницу, где ей провели операцию на мозге. Врачи сделали декомпрессионную трепанацию черепа и удалили гематому. Операция длилась около двух часов и прошла без осложнений, однако состояние пациентки остаётся тяжёлым.
Так как у россиянки нет страховки, лечение приходится оплачивать её семье самостоятельно. По словам матери пострадавшей, общая сумма счёта составляет примерно миллион рублей. Ежедневное пребывание в стационаре обходится в 130 тысяч рублей. Семья не в состоянии покрыть такие расходы, поэтому близкие и друзья начали сбор средств для помощи.
