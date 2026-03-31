В российском городе начали проверку после сообщений об отравлении в кафе
Следственный комитет РФ по Красноярскому краю организовал проверку после сообщений об отравлении людей в одном из местных кафе. Об этом информирует региональное управление СК РФ, пишет РИА Новости.
В социальных сетях появились сведения, что несколько человек почувствовали недомогание после посещения заведения. Женщина и ребёнок обратились в больницу с признаками пищевого отравления. Им потребовалась медицинская помощь и госпитализация.
В ведомстве отметили, что проверку организовали по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи сейчас устанавливают всех пострадавших и проводят необходимые мероприятия.
