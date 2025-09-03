В Таиланде российская туристка потеряла память и заговорила на древнерусском
В Таиланде туристка из России потеряла память после падения у бассейна и заговорила на древнерусском языке. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
Пострадавшей оказалась 45-летняя Елена из Томска. Она приехала на курорт после похорон отца и уже на второй день поскользнулась на ступеньках бассейна. В итоге женщина сильно ударилась головой и упала в воду.
Туристку госпитализировали в больницу, где у нее выявили черепно-мозговую травму, перелом уха и потерю памяти. В числе рекомендаций ей назначили трепанацию черепа.
Елена не помнит своего имени и не узнает близкую подругу. Общается с окружающими она исключительно на древнерусском. Такую языковую смену никто объяснить не может. Возможно дело в том, что женщина изучала филологию.
