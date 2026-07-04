В Таиланде российский релокант облил кипятком и довёл до суицида свою жену

04 июля 2026, 13:13

В Таиланде россиянин облил жену кипятком, после чего она покончила с собой

Фото: Istock/aradaphotography

Российский турист в Таиланде облил жену-иллюстратора кипятком, после чего она покончила с собой. Как сообщает Telegram-канал Mash, двухлетнему сыну пары грозит местный детдом — забрать ребёнка из страны некому.