В Таиланде российский релокант облил кипятком и довёл до суицида свою жену
Российский турист в Таиланде облил жену-иллюстратора кипятком, после чего она покончила с собой. Как сообщает Telegram-канал Mash, двухлетнему сыну пары грозит местный детдом — забрать ребёнка из страны некому.
Инциденту предшествовала бытовая ссора. Супруги Михаил и Анастасия, обоим по 30 лет, сначала оскорбляли друг друга, затем муж облил жену кипятком и выбросил её вещи с балкона. Позже россиянка отправила родственникам SMS-сообщение, а через несколько часов прохожие нашли тело женщины под балконом дома.
Пара поженилась в конце 2023 года в Петербурге, продала квартиру и уехала на Самуи. В 2024-м Анастасия родила дома, из-за этого у малыша проблемы с документами. В России у него остались только бабушка-инвалид и дед.
Михаил не работал, жена делала иллюстрации на заказ. Год назад они переехали на Пхукет и потеряли все документы. Сейчас россиянина задержали только за просрочку визы — ему грозит миграционная тюрьма. Ребёнок временно живёт с тайкой, у которой семья снимала жильё.
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