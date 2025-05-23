В Таиланде российский турист погиб из-за случайного падения с огромной высоты

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Российский турист погиб в Паттайе (Таиланд), упав с девятого этажа жилого дома в районе Джомтьен. Об этом сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Погибшего звали Михаил, ему было 27 лет. Установлено, что он скончался при падении моментально.
Мужчине предварительно диагностировали психоз, вызванный употреблением каннабиса. В его номере не обнаружено следов кражи или насилия. Тело направлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.
Расследование продолжается, однако версия несчастного случая рассматривается как основная.
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Мужчине предварительно диагностировали психоз, вызванный употреблением каннабиса. В его номере не обнаружено следов кражи или насилия. Тело направлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.
Расследование продолжается, однако версия несчастного случая рассматривается как основная.
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Мария Моисеева