«Что-то не нравится, так почему не исправить?»: Загитова ответила на критику за увеличенные губы, форму лица и резкое похудение

Алина Загитова (Фото: Instagram* @azagitova)
Алина Загитова объяснила изменения в своем облике, включая увеличенные губы, похудение и смену стиля. Перемены связаны с напряженным графиком и личным выбором. Фигуристка призналась, что довольна своим видом, несмотря на критику, и призвала не осуждать ее за эксперименты.
23-летняя олимпийская чемпионка в интервью Евгении Медведевой поделилась, что из-за плотного графика порой забывает поесть. Это и привело к заметному похудению.
Загитова отметила, что ей нравится ее текущая фигура, хотя хейтеры называют худобу болезненной. Девушка подчеркнула, что каждому человеку подходит своя идеальная форма, и поблагодарила за поддержку тех, кто называет ее «красоткой».
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«Команда не даст соврать, порой так много работы, что реально забываешь поесть. Раньше я возмущалась, когда такое говорили другие. Теперь прекрасно их понимаю», — поделилась она в YouTube-шоу «Бес Комментариев».
Алина Загитова (Фото: Instagram* @azagitova)
Загитова отметила, что ей нравится ее текущая фигура, хотя хейтеры называют худобу болезненной. Девушка подчеркнула, что каждому человеку подходит своя идеальная форма, и поблагодарила за поддержку тех, кто называет ее «красоткой».
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«Кому-то нравится попышнее, чтобы было за что взяться, грубо говоря, а кому-то нравятся тоненькие. Это абсолютная вкусовщина (...) Если человеку что-то не нравится в себе, почему бы ему это не исправить? Не вижу в этом ничего такого…», — добавила Алина.
Алина Загитова (Фото: Instagram* @azagitova)Фигуристка подтвердила, что намеренно увеличивала губы. Это решение она приняла, когда ей поставили брекеты, чтобы поднять самооценку. Загитова также рассказала, что с возрастом ее лицо изменилось само — ушли щеки, появились скулы.
«Я поставила брекеты, у меня полностью изменилось лицо. Мне даже бабушка об этом говорит: «А куда делись твои щечки? А почему такие скулы?» Она самый главный хейтер мой», — пошутила спортсменка.При этом Загитова отрицает пластические операции. Она объяснила, что слишком сильно боится операций и наркоза, поэтому никогда бы не пошла на подобное — хотя в прошлом Алина действительно комплексовала из-за своих щек.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева