Клава Кока раскрыла, станет ли она крестной мамой дочери Мари Краймбрери или нет

Клава Кока (Фото: Instagram* @klavacoca)
Клава Кока поделилась, что одной из первых поздравила подругу Мари Краймбрери с рождением дочери. Она также раскрыла, станет ли для малышки крестной мамой или нет.
Певица, близко общающаяся с Мари и Давидом Манукяном, пока не видела новорожденную. Кока поздравила счастливых родителей дистанционно — позвонила Краймбрери вскоре после того, как та вернулась к себе из роддома.
Многие поклонники думали, что Клава могла бы стать крестной дочери Мари и Давида, учитывая их теплое общение. Но певица удивила.
Это не первый раз, когда ожидания фанатов не оправдались. Ранее в крестные отцы прочили Диму Билана, но он отказался, сославшись на нехватку времени и уже имеющихся крестников.
При этом Мари он, разумеется, тоже поздравил — и даже подготовил родителям полезный подарок.
Кстати, XIV Русская музыкальная премия телеканала RU.TV в Москве стала для Клавы Коки особенно значимой. Девушка стала одним из триумфаторов премии. 28-летняя исполнительница впервые получила награду как лучшая певица.
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Многие поклонники думали, что Клава могла бы стать крестной дочери Мари и Давида, учитывая их теплое общение. Но певица удивила.
Клава Кока (Фото: Instagram* @klavacoca)
«Нет, (крестной мамой) буду не я», — заявила она в разговоре с 7Дней.ru на премии RU.TV.Даже если Клава уже знает, кому достанется эта честь, секрет она пока разглашать не стала.
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Это не первый раз, когда ожидания фанатов не оправдались. Ранее в крестные отцы прочили Диму Билана, но он отказался, сославшись на нехватку времени и уже имеющихся крестников.
При этом Мари он, разумеется, тоже поздравил — и даже подготовил родителям полезный подарок.
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Кстати, XIV Русская музыкальная премия телеканала RU.TV в Москве стала для Клавы Коки особенно значимой. Девушка стала одним из триумфаторов премии. 28-летняя исполнительница впервые получила награду как лучшая певица.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева