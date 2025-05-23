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Клава Кока раскрыла, станет ли она крестной мамой дочери Мари Краймбрери или нет

Клава Кока (Фото: Instagram* @klavacoca)

Клава Кока (Фото: Instagram* @klavacoca)

Клава Кока поделилась, что одной из первых поздравила подругу Мари Краймбрери с рождением дочери. Она также раскрыла, станет ли для малышки крестной мамой или нет.
Певица, близко общающаяся с Мари и Давидом Манукяном, пока не видела новорожденную. Кока поздравила счастливых родителей дистанционно — позвонила Краймбрери вскоре после того, как та вернулась к себе из роддома.

Многие поклонники думали, что Клава могла бы стать крестной дочери Мари и Давида, учитывая их теплое общение. Но певица удивила.

Клава Кока (Фото: Instagram* @klavacoca)

«Нет, (крестной мамой) буду не я», — заявила она в разговоре с 7Дней.ru на премии RU.TV.
Даже если Клава уже знает, кому достанется эта честь, секрет она пока разглашать не стала.

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Это не первый раз, когда ожидания фанатов не оправдались. Ранее в крестные отцы прочили Диму Билана, но он отказался, сославшись на нехватку времени и уже имеющихся крестников.

При этом Мари он, разумеется, тоже поздравил — и даже подготовил родителям полезный подарок.

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Кстати, XIV Русская музыкальная премия телеканала RU.TV в Москве стала для Клавы Коки особенно значимой. Девушка стала одним из триумфаторов премии. 28-летняя исполнительница впервые получила награду как лучшая певица.

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Виктория Дайнеко впервые вышла на публику со вторым мужем Овезовым после свадьбы
23 мая 2025, 03:33

Беркели Овезов и Виктория Дайнеко (Фото: кадр видео Instagram* @victoriadaineko)

Виктория Дайнеко и ее муж Беркели Овезов впервые вышли в свет вместе после свадьбы. Пара нежно обнималась на красной дорожке премии RU.TV.
Артистка появилась на музыкальной премии в Москве в сдержанном, но стильном наряде: черные брюки, жилет, белая рубашка и сумка на цепочке. Образ дополнялся красной помадой и распущенными волнистыми волосами, сообщает PeopleTalk.

Чуть позже в личном блоге Дайнеко выложила видео, на котором показала полное «преображение»: Виктория записала процесс того, как собиралась на событие.

Можно было увидеть ускоренные моменты того, как она накладывает макияж, сомневается в выборе одежды и, наконец, достигает результата, которым довольна.

Виктория Дайнеко (Фото: кадр видео Instagram* @victoriadaineko)

Беркели же для похода на музыкальную премию выбрал строгий костюм с белой рубашкой и бордовым галстуком, гармонично дополняя жену. Пара, не скрывая чувств, позировала в объятиях, излучая тепло и счастье.

Кстати, во время премии Дайнеко дала интервью, где поделилась планами на свадебное путешествие.

Беркели Овезов и Виктория Дайнеко (Фото: Instagram* @victoriadaineko)

Виктория, воспитывающая девятилетнюю дочь Лизу от экс-супруга Дмитрия Клеймана, рассказывала в шоу «Злые языки», что познакомилась с Овезовым в соцсетях. Она первой написала ему.

Дайнеко описывает мужа как интеллигентного и серьезного, а их отношения — как глубокую дружбу, в которой Беркели стал близким человеком и для ее дочери.

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Психолог Костеренко допустил развод Собчак и Богомолова из-за кризиса «охлаждения»
23 мая 2025, 02:02

Ксения Собчак (Фото: Instagram* @xenia_sobchak)

Журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов переживают кризис в браке. Это может привести к разводу, если они не начнут работать над отношениями, заявил психолог Сергей Костеренко.
Эксперт заметил холодность и сдержанность пары на публике, но не счет это странным.

«Любые пары рано или поздно проходят стадию охлаждения. Накапливаются проблемы, обиды. Цикличность в отношениях предсказуема. Сейчас эта семья проходит один из таких кризисов», — отметил Костеренко в разговоре с изданием «Абзац».
Ксения Собчак на отдыхе с сыном (Фото: Instagram* @xenia_sobchak)

В последнее время Собчак часто появляется на мероприятиях одна или отдыхает с сыном, что подпитывает сплетни о разладе. К тому же, ходят слухи о романе Богомолова с актрисой Софьей Синицыной, хотя фактического подтверждения им все еще нет.

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Костеренко отметил, что накопленные проблемы и обиды требуют от обоих супругов усилий, чтобы избежать разрыва. Преодоление кризисной стадии способно вывести отношения на новый уровень.

Ксения Собчак и Константин Богомолов (Фото: Instagram* @xenia_sobchak)

«Правда, (отношения) могут и развалиться. Один тут не вывезет. Они должны оба работать над собой», — заключил психолог.
К слову, недавно Собчак впервые за долгое время появилась на светском мероприятии в компании мужа Константина Богомолова. Супруги посетили премьеру второго сезона сериала «Фишер. Затмение».

Ксения обозначила, что доверяет Константину и не реагирует на слухи о его похождениях «на сторону».

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Мама актера Глеба Калюжного назвала уход сына в армию новым эпатом взросления
23 мая 2025, 01:04

Глеб Калюжный (Фото: Instagram* @kalyzhnyy)

Мама актера Глеба Калюжного поделилась, что думает об уходе сына в армию. Наталья Калюжная военную службу важным этапом взросления для Глеба, который укрепит его дисциплину.
Мама 27-летнего актера, известного по сериалу «Трудные подростки», рассказала корреспонденту издания «Super.ru», что в их семье все мужчины проходили военную службу, и она видит в этом пользу для Глеба.

«Он хорошо физически подготовлен. Глеб иногда любит проспать, а это будет режим, организация, он научится работать со временем», — пояснила она.
Глеб Калюжный (Фото: Instagram* @kalyzhnyy)

Наталья с теплотой описала свои близкие отношения с актером, подчеркнув, что Глеб — чуткий и внимательный сын, главная поддержка для нее последние 10 лет. Он помогал воспитывать младшую сестру, сделал для матери ремонт и не скупится на дорогие подарки.

«В подростковом возрасте, как у всех, они (отношения Натальи и Глеба) были сложные, но сейчас он очень чуткий. (...) У нас такие отношения, что можно просто обняться и ты понимаешь всё без слов», — счастливо призналась она.
Ранее мама актера также рассказала о дальнейших творческих планах сына. Например, Глеб уже не сможет сняться в продолжении сериала «Вампиры средней полосы», где он исполнил одну из ключевых ролей.

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#мама
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«Жена воздействовала»: Отец Александра Реввы высказался о получении сыном гражданства РФ и назвал его подкаблучником
Отец Реввы отреагировал на получение сыном гражданства РФ фразой «глупость»
23 мая 2025, 00:02

Александр Ревва (Фото: Instagram* @arthurpirozhkov)

Отец Александра Реввы Владимир Николаевич назвал решение сына получить российское гражданство «глупостью» и обвинил его в отдалении от Донбасса. Он также выразил обиду за отсутствие контакта с шоуменом более десяти лет, виня в этом влияние жены юмориста.
Владимир Николаевич, проживающий в Донбассе, откуда родом его сын, пожаловался, что Александр давно не приезжал в родные края. Ревва не навещал Донецк с 2013 года, и общение отца с сыном прекратилось.

Александр Ревва (Фото: Instagram* @arthurpirozhkov)
«Никаких контактов. Я же ему сказал: «Ты как предатель родины», после того случая, как с Меладзе. И он обиделся на меня. Последний раз мы в 2013 году виделись. Он приезжал, был у меня здесь, ночевал, но потом что-то изменилось», — рассказывал отец артиста в беседе с Telegram-каналом «Mash на Донбассе».
По мнению отца, на поведение Александра могла повлиять супруга артиста Анжелика, которую он считает причиной нежелания Реввы возвращаться в Донбасс.

«Первая встреча с отцом. Говорит, я родился по залету»: Александр Ревва раскрыл правду о тяжелом прошлом и боли юности
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«У него, правда, жена… Он подкаблучник, я думаю. Но, может, мне и кажется, не знаю, но они не хотели сюда приезжать, боялись», — добавил Владимир.
Несмотря на обиды, Владимир готов принять сына, «каким бы он ни был», и надеется на встречу. При этом решение Реввы получить гражданство РФ его отец туманно назвал «глупостью человеческой».

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Настя Задорожная показала, как прокатила маленькую дочь в «спецкортеже» в США
22 мая 2025, 22:59

Настя Задорожная (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Настя Задорожная показала в соцсетях, как прокатила по Флориде свою дочь Александру в «спецкортеже».
Звезда сериала «Клуб» нарядила девочку в очаровательный костюм: футболку с принтом, шорты из денима и забавную панамку. Последним штрихом стали джинсовые кеды. Недавно крошка стала ползать, а теперь у нее есть личный «транспорт».

Фото: Instagram*/stasya_ru

Задорожная посадила ребенка в магазинную тележку. Способ передвижения был Александре по нраву. Маленькая леди любопытствовала, озираясь по сторонам и наблюдала за происходящим вокруг.

«Её высочество в «спецкортеже» впервые выбралась в торговые ряды», — поделилась заботливая мама.

Анастасия родила дочь в августе прошлого года. Звезда осталась в США ради избранника Владимира.

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