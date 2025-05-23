Власти Непала расследуют удивительно быстрый подъем британских военных на Эверест

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Власти Непала начали расследование в отношении группы британских альпинистов, включая министра по делам ветеранов Эла Карнса и бывших военных, которые установили рекорд скорости восхождения на Эверест. Об этом сообщил глава туристического ведомства страны Нараян Прасад Регми в интервью изданию Telegraph.
Группа, состоящая из экс-военных спецподразделений и Карнса, поднялась на вершину за пять дней вместо традиционных двух месяцев, используя ксенон для ускорения акклиматизации.
После успешного восхождения министр заявил о «гордости за достижение» — он «побил» рекорд быстрейшего восхождения на Эверест без предварительной акклиматизации.
Однако непальские власти не были уведомлены о применении стимулятора.
Регми подчеркнул, что действия альпинистов нарушили местные нормы, и теперь их вызовут для дачи объяснений.
Расследование также касается турфирмы, организовавшей экспедицию. В случае подтверждения нарушений к участникам применят меры в соответствии с законодательством Непала.
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После успешного восхождения министр заявил о «гордости за достижение» — он «побил» рекорд быстрейшего восхождения на Эверест без предварительной акклиматизации.
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Однако непальские власти не были уведомлены о применении стимулятора.
Регми подчеркнул, что действия альпинистов нарушили местные нормы, и теперь их вызовут для дачи объяснений.
Расследование также касается турфирмы, организовавшей экспедицию. В случае подтверждения нарушений к участникам применят меры в соответствии с законодательством Непала.
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Мария Моисеева