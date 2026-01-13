«Ноги от ушей, но это не панель»: Член избиркома от ЛДПР вызвала скандал из-за фото
Деятельность представительницы ЛДПР из Липецкой области Натальи Богдановой, вызвала дискуссию в соцсетях. Как сообщает Telegram-канал Baza, поводом стали её откровенные фотографии в личном блоге и публикация удостоверения члена избирательной комиссии Задонского округа.
36-летняя Наталья несколько раз баллотировалась в депутаты района, но не прошла. Сейчас она работает в участковой избирательной комиссии. Сочетание официального статуса и эротического контента в её профиле породило волну критических комментариев.
Сама женщина не считает свои фото чем-то предосудительным. В комментарии «Базе» она заявила, что подобные обвинения часто исходят от людей, которые сами не отличаются активной жизненной позицией.
«Сидят там, например, Вася, Петя, Маня, которые ничего не делают и пьют пиво со своими бичами на лавке, и пытаются меня как-то оскорбить, понимаете?» — высказалась представительница ЛДПР.