«Ноги от ушей, но это не панель»: Член избиркома от ЛДПР вызвала скандал из-за фото

13 января 2026, 21:32

Кандидат в депутаты от ЛДПР объяснила наличие эротического контента в соцсетях

Наталья Богданова (Фото: lipetsk.ldpr.ru)

Деятельность представительницы ЛДПР из Липецкой области Натальи Богдановой, вызвала дискуссию в соцсетях. Как сообщает Telegram-канал Baza, поводом стали её откровенные фотографии в личном блоге и публикация удостоверения члена избирательной комиссии Задонского округа.





36-летняя Наталья несколько раз баллотировалась в депутаты района, но не прошла. Сейчас она работает в участковой избирательной комиссии. Сочетание официального статуса и эротического контента в её профиле породило волну критических комментариев.



Сама женщина не считает свои фото чем-то предосудительным. В комментарии «Базе» она заявила, что подобные обвинения часто исходят от людей, которые сами не отличаются активной жизненной позицией.

«Сидят там, например, Вася, Петя, Маня, которые ничего не делают и пьют пиво со своими бичами на лавке, и пытаются меня как-то оскорбить, понимаете?» — высказалась представительница ЛДПР.