В Таиланде российскую пенсионерку госпитализировали с рваной раной головы

03 марта 2026, 18:19

Пьяный турист на гидроцикле сбил россиянку в Паттайе

Фото: Istock / timltv

В тайской Паттайе на пляже Джомтьен 65-летняя россиянка Ирина пострадала в результате столкновения с гидроциклом. Об этом сообщает SHOT.