В Таиланде российскую пенсионерку госпитализировали с рваной раной головы
В тайской Паттайе на пляже Джомтьен 65-летняя россиянка Ирина пострадала в результате столкновения с гидроциклом. Об этом сообщает SHOT.
По данным источников, около 11 утра женщина купалась в море, когда в неё на полной скорости врезался турист из Индии.
От удара в воде появилось большое кровавое пятно. Пострадавшую вытащили на берег с рваной раной головы. В состоянии сильного шока её доставили в больницу Bangkok Hospital Pattaya.
Как выяснилось, 34-летний мужчина управлял гидроциклом в состоянии алкогольного опьянения и нарушил правила безопасности — он катался в зоне, предназначенной исключительно для купания. Туриста задержали и доставили в отделение полиции Паттайи.
По словам очевидцев, мужчина извинился перед Ириной и заявил, что не заметил её в воде. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
