Российская вебкамщица станцевала топлес в клубе перед подростками и попала на видео

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В Великом Новгороде порноактриса Crazy Alish с голой грудью станцевала на вечеринке в одном из городских клубов и попала на видео. Об этом сообщает телеграм-каналал Shot.
Отмечается, что в клубе «Пандора» в момент «выступления» присутствовало много подростков. По данным канала, мероприятие также не обошлось без поцелуев двух девушек и других развратных конкурсов.
После публикации видео в сети девушка призналась, что ей стыдно за произошедшее. Она добавила, что появление в интернете роликов смутило ее.
Ранее сообщалось, что в Петербурге 23 человека доставили в полицию за пьянство на рэп-концерте. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
Алина Юрчак