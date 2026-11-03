В Таиланде россиянин гулял с женой и пропал
В Паттайе полиция разыскивает туриста из Томска, который пропал без вести после прогулки с женой по Уокинг-стрит. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника, супруги потеряли друг друга в толпе. Женщина самостоятельно вернулась в отель, однако её спутник туда так и не пришёл. Она отметила, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, у него не было при себе денег и доступа к интернету.
Позднее россиянин сумел дозвониться до дочери и сообщил, что заблудился и не может найти гостиницу. После этого связь с ним прервалась.
Родственники пропавшего обратились с заявлением в полицию. Известно, что мужчина профессионально занимается массажем, а также являлся доверенным лицом кандидата в депутаты на выборах в Госдуму.
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