В Таиланде россиянин гулял с женой и пропал

03 ноября 2026, 11:07

В Таиланде разыскивают пропавшего после прогулки с женой жителя Томска

Фото: istockphoto/Prasit Supho

В Паттайе полиция разыскивает туриста из Томска, который пропал без вести после прогулки с женой по Уокинг-стрит. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.