Свадебная поездка в Таиланд закончилась для россиянки изолятором

27 октября 2026, 16:00

Baza: российская туристка попала в тайский изолятор из-за ошибки в паспорте

Фото: iStock/FTiare

Свадебное путешествие в Таиланд закончилось для россиянки содержанием в изоляторе. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.