Свадебная поездка в Таиланд закончилась для россиянки изолятором
Свадебное путешествие в Таиланд закончилось для россиянки содержанием в изоляторе. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Жительница Челябинска по имени Полина прилетела на курорт с загранпаспортом, который ранее никогда не вызывал проблем. В России она прошла контроль без задержек, однако тайские специалисты заметили лишнюю цифру в документе. В итоге девушке отказали во въезде, после чего поместили ее в изолятор, где продержали три дня без еды и воды.
Вскоре Полине все же удалось вернуться домой, но поездку семья организовывала за свой счет. В Челябинске она поменяла свой паспорт и снова отправилась в Таиланд, чтобы провести с мужем остаток медового месяца. Дополнительно она потратила еще 200 тысяч рублей, так как лететь пришлось с пересадкой. После путешествия россиянка направила в отделение МВД, выдавшее паспорт с ошибкой, досудебную претензию.
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