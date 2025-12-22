В Таиланде скончался британец после ночи с трансгендером*

22 декабря 2025, 14:52

Фото: iStock/Matt Hunt

На тайском острове Самуи в номере роскошного отеля нашли мертвым британского туриста Криса после встречи с трансгендерной* женщиной. Инцидент произошёл после того, как мужчина вернулся в номер с 21-летней фигуранткой, с которой познакомился в заведении.