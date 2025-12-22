В Таиланде скончался британец после ночи с трансгендером*
На тайском острове Самуи в номере роскошного отеля нашли мертвым британского туриста Криса после встречи с трансгендерной* женщиной. Инцидент произошёл после того, как мужчина вернулся в номер с 21-летней фигуранткой, с которой познакомился в заведении.
Через полчаса в номер пришёл ещё один турист, Люк, с тайским мужчиной. Трансгендерная* женщина вскоре ушла, а Крис обнаружил пропажу около 1,5 тысячи фунтов наличными и пошёл жаловаться на ресепшен. Вскоре он потерял сознание, и на место вызвали полицию. Второго туриста также нашли без сознания; ему провели реанимацию и отвезли в больницу, но спасти не удалось.
Следователи осмотрели номер, собрали ДНК и отпечатки пальцев, пытаясь выяснить, произошло ли отравление наркотиками или имело место умышленное преступление. Уже допрошены местный житель и трансгендерная* женщина, которую после дачи показаний отпустили.
Читайте также: