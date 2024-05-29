Героя мема про «борщ с капустой, но не красный» задержали в Таиланде

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Героя популярного из 2000-х годов мема про «борщ с капустой, но не красный» Никиту Литвинкова задержали в Таиланде. Об этом сообщает Телегам-канал Baza.
По предварительной информации, Литвинков находится в миграционной тюрьме в Паттайе.
Как заявили знакомые мужчины, он пробыл в Таиланде на 150 дней больше, чем это разрешено по закону. Литвинков сделал местные водительские права и счёл это подходящим основанием для продления срока пребывания в государстве. Но, как отмечает издание, эти сведенья не подтверждены.
Также сообщается, что незадолго до задержания Литвинков попросил семью выслать ему 70 тысяч рублей на билет, но вскоре передумал и попросил просто купить обратный билет в Россию. После этого мужчина перестал отвечать.
Ранее сообщалось, что задержанный за оскорбление бойцов СВО блогер признал свою вину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Как заявили знакомые мужчины, он пробыл в Таиланде на 150 дней больше, чем это разрешено по закону. Литвинков сделал местные водительские права и счёл это подходящим основанием для продления срока пребывания в государстве. Но, как отмечает издание, эти сведенья не подтверждены.
Также сообщается, что незадолго до задержания Литвинков попросил семью выслать ему 70 тысяч рублей на билет, но вскоре передумал и попросил просто купить обратный билет в Россию. После этого мужчина перестал отвечать.
Ранее сообщалось, что задержанный за оскорбление бойцов СВО блогер признал свою вину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак