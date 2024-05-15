В Таиланде туриста похитили ради получения выкупа и залили цементом в бочке

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В Паттайе нашли труп туриста из Южной Кореи, который ранее пропал в Бангкоке. Его похитили для получения выкупа, залили цементом в бочке, а после выбросили в воду. Об этом сообщает издание Khaosod.
Согласно сообщению, 7 мая мама 34-летнего Ро Ый Чона пошла в полицию и заявила о его пропаже сына. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина и рассказал, что кореец выбросил его наркотики. Незнакомец пообещал расправиться с сыном, если она не отдаст ему три миллиона батов (7,5 миллиона рублей).
Полиция по камерам наблюдения вычислила пикап похитителей и проследила его маршрут. Выяснилось, что похищенного к водохранилищу Мабпрачан в Паттайе. Уже 11 мая там нашли труп туриста. Преступники поместили его в бочку и залили цементом, после чего сбросили в воду.
Подозреваемые покинули страну, однако их всё равно удалось задержать. Одного - в южнокорейском городе Чонып, второго - в столице Камбоджи Пномпене.
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Полиция по камерам наблюдения вычислила пикап похитителей и проследила его маршрут. Выяснилось, что похищенного к водохранилищу Мабпрачан в Паттайе. Уже 11 мая там нашли труп туриста. Преступники поместили его в бочку и залили цементом, после чего сбросили в воду.
Подозреваемые покинули страну, однако их всё равно удалось задержать. Одного - в южнокорейском городе Чонып, второго - в столице Камбоджи Пномпене.
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Элина Позднякова