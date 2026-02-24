В Таиланде трансгендеры* обокрали немецкого туриста и избили его
В Таиланде немецкого туриста обокрал трансгендер*, после чего его жестоко избили. Об этом сообщает Bangkok Post.
По информации издания, происшествие случилось ночью 24 февраля в Паттайе. 55-летний турист пригласил в номер человека, которого принял за женщину. В душе мужчина понял, что ошибся, и попросил гостя уйти. Позже он обнаружил пропажу из сейфа 35 тысяч бат и 1200 евро.
Путешественник выбежал из отеля и попытался догнать подозреваемого, однако вскоре, по его словам, на него напали ещё четверо трансгендеров*. Очевидцы утверждают, что участники конфликта вели себя агрессивно и мешали снимать происходящее на видео. Полиция начала расследование и устанавливает личности причастных.
