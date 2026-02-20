На Украине мужчина сменил* пол и обратился в суд, чтобы его не мобилизовали
В Харькове мужчина сменил* пол на женский, чтобы избежать мобилизации. Cуд обязал военкомат исключить украинца из системы единого электронного реестра военнообязанных «Оберег», передает РИА Новости.
Согласно материалу, миграционная служба выдала трансгендеру* новый паспорт с отметкой о якобы женском поле. После этого новоиспеченная «женщина»* потребовала от территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) снятия с воинского учёта. Однако гражданину украины отказали. Сотрудники ТЦК заявили, что без решения военно-врачебной комиссии будут считать транса* военнообязанным мужчиной.
Украинец обратился в Харьковский суд, который признал действия военкомов незаконными. ТЦК заставили исключить трансгендера* из реестра, поскольку женщины на Украине служат только добровольно, включая подобные случаи «перехода в другой пол»*.
