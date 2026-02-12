Сотрудник школы насиловал мальчиков* моложе 14 лет на Камчатке
На Камчатке сотрудника школы подозревают в изнасиловании несовершеннолетних мальчиков*. Об этом сообщили в Telegram-канале Amur Mash.
Согласно материалу, мужчина работал в общеобразовательном учреждении города Елизово, а проживал в Паратунке. Жертв он находил среди юных учеников. Точное число пострадавших в настоящий момент устанавливают следователи.
По предварительным данным, педофил выбирал себе ребят «помоложе» — он насиловал мальчиков*, которым не исполнилось даже 14 лет. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, суд отправил его в СИЗО.
