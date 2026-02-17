Трансгендеры* напали на туриста в номере отеля в Таиланде
Три трансгендера* ограбили китайского туриста в отеле Таиланда. Об этом сообщает портал Khaosod.
Инцидент произошел 16 февраля в районе Нонг Прю в городе Паттайя. 27-летний Цзян Цзили с помощью переводчика рассказал полиции, что пригласил одну из женщин в номер, а она позже привела с собой двух подруг. Между гостьями и туристом вспыхнула ссора, во время которой трансгендеры* повредили имущество, напали на китайца и украли у него 20 тысяч батов наличными (около 50 тысяч рублей). После этого злоумышленницы скрылись.
Испуганный мужчина выбежал на улицу и обратился за помощью к мототаксисту, стоявшему у входа в отель. Тот вызвал полицию. Сейчас следователи изучают записи с камер, чтобы установить личности преступниц. Также ведется судебное разбирательство.
