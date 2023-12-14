Двухлетнего ребенка насмерть придавило рухнувшим телевизором

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В Приозерске (Ленинградская область) телевизор упал на двухлетнюю девочку. Ребенок скончался до приезда скорой помощи.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.
Трагедия произошла в квартире на улице Калинина. Малышка играла со своим трехлетним братом. В процессе они задели тяжелый телевизор, который придавил ребенка. Прибывшие медики смогли только констатировать смерть.
Сообщается, что семья полная и благополучная. Матери деток всего 23 года.
Ранее сообщалось, что трёхмесячного малыша с инфарктом спасли в НИКИ детства. У ребенка обнаружили редкий порок сердца: аномальное отхождение левой коронарной артерии от легочного ствола. Сейчас ребенок восстанавливается после операции. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Трагедия произошла в квартире на улице Калинина. Малышка играла со своим трехлетним братом. В процессе они задели тяжелый телевизор, который придавил ребенка. Прибывшие медики смогли только констатировать смерть.
Ранее сообщалось, что трёхмесячного малыша с инфарктом спасли в НИКИ детства. У ребенка обнаружили редкий порок сердца: аномальное отхождение левой коронарной артерии от легочного ствола. Сейчас ребенок восстанавливается после операции. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак