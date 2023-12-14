Двухлетнего ребенка насмерть придавило рухнувшим телевизором

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к лишению свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Мужчина признан виновным в краже и дезертирстве в период мобилизации. Об этом сообщил ТАСС.