В Нижнем Тагиле неизвестный выкинул кошку в мусорку в 30-градусный мороз
В Нижнем Тагиле неизвестный человек выбросил кошку на улицу в 30-градусный мороз. Об этом сообщает пресс-служба компании по сбору мусора «Рифей».
Животное нашли в мусорном баке на одной из контейнерных площадок. Кошка сильно истощала, а кончики её ушей получили обморожение. Сотрудники компании спасли зверя, отвезли в офис, накормили и отогрели. По всей видимости, так бывший хозяин решил избавиться от питомца.
Кошку назвали Симочкой, показали ветеринару и забрали домой. Как сообщает пресс-служба, теперь у Симы хороший аппетит и общительный нрав. Она набрала почти полкило после первоначальных двух килограммов веса. Животное поселилось в новой семье. В ближайшее время кошка пройдёт курс лечения, который назначил ветеринар.
