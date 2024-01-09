В Таиланде украинец утонул после ссоры с семьей

Фото: istockphoto/Mariia Skovpen
Украинский турист утонул в Таиланде, когда пытался переплыть расстояние в 600 м между островами Ко Чанг и Ко Ман Най.
Мужчина отправился поплавать после ссоры со своей семьей и спутницей, пишет тайский портал Thaiger.
Украинец утонул рядом с пляжем Байлан на острове Ко Чанг в провинции Трат. По мнению спасателей, иностранец скончался как минимум за 3 дня до обнаружения тела.
Украинец посетил Ко Чанг вместе со своей семьёй и девушкой. Родственники поссорились, и мужчина решил покинуть курорт, отправившись на остров Ко Ман Най. Он отказался от лодки и отправился вплавь до острова. Но у него не хватило сил доплыть до берега. Он погиб.
Подробности конфликта с семьей не разглашают.
Ранее сообщалось, что одна россиянка погибла, ещё шесть россиян пострадали в результате столкновения туристического катера со скалами на Пхукете. SHOT пишет, что авария произошла в районе острова Майтон. Туристы возвращались после экскурсии на остров Пхи-Пхи на катере. Он врезался в скалы у берега.10 человек пострадали. Среди них шесть россиян и капитан судна, одна россиянка погибла.
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Украинец утонул рядом с пляжем Байлан на острове Ко Чанг в провинции Трат. По мнению спасателей, иностранец скончался как минимум за 3 дня до обнаружения тела.
Подробности конфликта с семьей не разглашают.
Ранее сообщалось, что одна россиянка погибла, ещё шесть россиян пострадали в результате столкновения туристического катера со скалами на Пхукете. SHOT пишет, что авария произошла в районе острова Майтон. Туристы возвращались после экскурсии на остров Пхи-Пхи на катере. Он врезался в скалы у берега.10 человек пострадали. Среди них шесть россиян и капитан судна, одна россиянка погибла.
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Мария Фирсова