Учёные связывают смерть 17 тысячи больных COVID с препаратом от малярии

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В начале пандемии коронавируса пациентам выписывали гидроксихлорохин.
По мнению учёных, это могло привести к гибели почти 17 тысяч человек в 6 странах. Российский Минздрав исключил его из рекомендаций весной 2021 года
От приёма противомалярийного препарата гидроксихлорохин в первую волну пандемии коронавируса могли скончаться примерно 16,9 тысяч человек в следующих странах: Франции, Бельгии, Италии, Испании, Турции и США.
Такой вывод сделали французские исследователи, результаты их работы опубликовали в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy.
Гидроксихлорохин назначали без доказательств, которые могли бы подтвердить его клиническую пользу.
В 2021 году в журнале Nature опубликовали данные, согласно которым использование гидроксихлорохина увеличило смертность на 11%. Причиной этому стало нарушение сердечного ритма и другие побочные эффекты.
Погибших, вероятно, больше. Исследование затронуло только период с марта по июль 2020 года. В это время гидроксихлорохин назначали особенно часто. Кроме лечения малярии гидроксихлорохин назначается при ревматоидном артрите, волчанке и других аутоиммунных заболеваниях
ВОЗ в июне 2020 года решила прекратить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства от COVID, после обнаружения проблем с сердцем у некоторых пациентов.
Минздрав РФ в то время не стал исключать гидроксихлорохин из рекомендаций по лечению COVID, заявляя об эффективном использовании в малых дозах у пациентов с диагностированной легкой и среднетяжелой формой течения COVID.
При этом Минздрав признавал, что механизм действия гидроксихлорохина не до конца изучен. Минздрав дал рекомендацию отказаться от гидроксихлорохина в мае 2021 года.
Дональд Трамп, который был в начале пандемии коронавируса президентом США, говорил, что каждый день принимает гидроксихлорохина для профилактики от COVID.
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От приёма противомалярийного препарата гидроксихлорохин в первую волну пандемии коронавируса могли скончаться примерно 16,9 тысяч человек в следующих странах: Франции, Бельгии, Италии, Испании, Турции и США.
Гидроксихлорохин назначали без доказательств, которые могли бы подтвердить его клиническую пользу.
В 2021 году в журнале Nature опубликовали данные, согласно которым использование гидроксихлорохина увеличило смертность на 11%. Причиной этому стало нарушение сердечного ритма и другие побочные эффекты.
Погибших, вероятно, больше. Исследование затронуло только период с марта по июль 2020 года. В это время гидроксихлорохин назначали особенно часто. Кроме лечения малярии гидроксихлорохин назначается при ревматоидном артрите, волчанке и других аутоиммунных заболеваниях
ВОЗ в июне 2020 года решила прекратить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства от COVID, после обнаружения проблем с сердцем у некоторых пациентов.
Минздрав РФ в то время не стал исключать гидроксихлорохин из рекомендаций по лечению COVID, заявляя об эффективном использовании в малых дозах у пациентов с диагностированной легкой и среднетяжелой формой течения COVID.
При этом Минздрав признавал, что механизм действия гидроксихлорохина не до конца изучен. Минздрав дал рекомендацию отказаться от гидроксихлорохина в мае 2021 года.
Дональд Трамп, который был в начале пандемии коронавируса президентом США, говорил, что каждый день принимает гидроксихлорохина для профилактики от COVID.
«Что вам терять? Принимайте», — говорил Трамп.Читайте также:
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Мария Фирсова