Учёные связывают смерть 17 тысячи больных COVID с препаратом от малярии

Для россиян 2024-й год начался с десяти дней выходных. В это время хочется расслабиться и забыть о повседневных задачах. О том, как на организм влияет продолжительный отдых, и как безболезненно вернуться в форму, «Радио 1» рассказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.