Вице-президента банка «Россия» Андреева арестовали по делу о подкупе

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Вице-президента акционерного банка «Россия» Игоря Андреева арестовали на два месяца по делу о подкупе. Об этом сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Ранее сотрудники ленинградского отделения УФСБ задержали Андреева во время получения крупной суммы денег в размере 2 млн рублей от бизнесменов, которые занимаются строительством элитного коттеджного поселка.
Задержанный будет находиться под арестом минимум до 4 мая 2024 года. Андреев обвиняется по ч. 8 ст. 204 УК (коммерческий подкуп в особо крупном размере).
В результате следственного расследования оперативникам удалось выяснить, что за последние три года вице-президента акционерного банка «Россия» получил почти 30 млн рублей.
Адвокаты банкира обращались в суд с предложением о заключении Андреева под домашний арест и о залоге в 5 млн рублей, однако, суд выбрал заключение под стражу.
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Задержанный будет находиться под арестом минимум до 4 мая 2024 года. Андреев обвиняется по ч. 8 ст. 204 УК (коммерческий подкуп в особо крупном размере).
Адвокаты банкира обращались в суд с предложением о заключении Андреева под домашний арест и о залоге в 5 млн рублей, однако, суд выбрал заключение под стражу.
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Мария Федоровцева