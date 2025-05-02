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Снегопад в Москве и Подмосковье: поваленные деревья повреждают автомобили

Baza: В Москве деревья из-за снега упали на автомобили
Фото: iStock/vkph

Фото: iStock/vkph

В результате сильного снегопада, обрушившегося на Москву и Подмосковье, упавшие деревья повредили несколько десятков автомобилей. Точное количество пострадавших машин пока неизвестно — сотрудники оперативных служб сталкиваются с трудностями при подсчёте заявок от граждан. Об этом пишет Telegram-канал «‎Baza».
Кроме того, несколько деревьев упали на железнодорожные пути, что привело к сбоям в расписании электричек на одном из направлений. Пассажирам следует учитывать возможные задержки и изменения в графике движения.

Также в ряде населённых пунктов региона зафиксированы случаи отключения электроэнергии из-за оборванных проводов. Оперативные службы продолжают работать над устранением последствий стихии и восстановлением нормального функционирования инфраструктуры.

В Белоруссии пассажирский поезд столкнулся со стадом коров по пути в Минск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#поезд
#уголовное задержки
#снег
В Белоруссии пассажирский поезд столкнулся со стадом коров по пути в Минск
02 мая 2025, 07:22

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Поздно вечером 1 мая пассажирский поезд №626, следовавший по маршруту Витебск–Минск, столкнулся со стадом коров на перегоне Оболь–Глушанино. Об этом сообщили в RT, ссылаясь на Telegram-канал Белорусской железной дороги (БЖД).
«1 мая 2025 года в 22 часа 53 минуты на перегоне Оболь-Глушанино участка Витебск-Полоцк произошло столкновение пассажирского поезда №626 Витебск-Минск со стадом коров», — сообщала пресс-служба БЖД.
В поезде находились 85 пассажиров, но жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Уточнялось, что из-за столкновения поезд прибудет на конечную станцию примерно на 1,5 часа позже ожидаемого.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в ночь с 1 на 2 мая поразил общественность «интересным» заявлением о геройстве США. Он объявил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне для американцев, подчеркнув, что США внесли наибольший вклад в разгром нацизма. В своем посте в социальной сети Truth Social президент США также заявил, что его страна одержала главную победу и в Первой мировой войне, а 11 ноября теперь станет соответствующим памятным днем.

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#1 мая
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В Ивановской области поезд протаранил «Камаз» с пивом
В Ивановской области два человека пострадали в ДТП с поездом и фурой с пивом
01 мая 2025, 22:54

Фото: iStock/ Vitaliy Shkadinov

Дорожно-транспортное происшествие с участием товарного поезда и «Камаза», груженого кегами с пивом, случилась в Тейкове Ивановской области, два человека пострадали, сообщило УМВД по региону в их группе в соцсети «Вконтакте».
«Состав с рельсов не сошел и проехал дальше еще с километр, пока не затормозил. Водитель и пассажир «Камаза» живы, но получили тяжёлые травмы», — обратили внимание в пресс-службе УМВД.

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте случившегося, выясняются причины и обстоятельства аварии.

Как отмечалось в Телеграм-канале Северной железной дороги, причиной инцидента стал, предварительно, выезд грузового автомобиля на пути перед приближающимся поездом. На движение пассажирских поездов случившееся не повлияло.

Ранее сообщалось, что на трассе в Челябинской области произошло столкновение трёх автомобилей, после чего один из них загорелся. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека.

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#пиво
#фура
#поезд
#ивановская область
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Бастрыкин попросил возбудить уголовное дело после стрельбы мигранта в Новосибирске
01 мая 2025, 19:10

Фото: iStock/ A_N

Глава СК РФ Александр Бастрыкин инициировал возбуждение уголовного дела по факту противоправных действий мигранта в Новосибирской области, сообщила пресс-служба Следственного комитета в Телеграм-канале.
Отмечалось, что мужчина во время дорожного конфликта открыл стрельбу.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. возбудить уголовное дело (ст. 213 УК РФ) по данному факту и доложить о результатах его расследования», — отмечалось в сообщении Следственного комитета.

Ссора произошла между мигрантами неподалеку от одного из круглосуточных магазинов на улице Высоцкого в Новосибирске. В Телеграм-канале Mash Siberia уточнялось, что сначала участники конфликта кричали друг на друга, а потом послышались выстрелы.

Ранее сообщалось, что на трассе в Челябинской области произошло столкновение трёх автомобилей, после чего один из них загорелся. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека.

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#новосибирская область
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#ск рф
#александр бастрыкин
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В порту на севере Германии прогремел мощный взрыв
01 мая 2025, 17:58

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

В общине Ниндорф в земле Шлезвиг-Гольштейн, что на севере Германии, прогремел мощный взрыв. В порту взорвался газовый баллон.
Об этом сообщило местное издание Hamburger Morgenpost. Изначально, по словам полицейских, была информация о нескольких пострадавших в результате взрыва. Позднее последовало уточнение: взрыв баллона произошёл в районе порта курортного города Тиммендорфер-Штранд на побережье Балтийского моря. В результате инцидента пострадали девять человек.

В настоящее время территория вокруг порта оцеплена и закрыта для прохода граждан. Такие меры необходимы, так как в районе места взрыва хранятся ещё 17 газовых баллонов. Местные власти и полиция приступили к расследованию обстоятельств взрыва и установлению его причин.

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#германия
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В Москве заключили под стражу двух «профессиональных соседей»
В Москве двух мужчин заключили под стражу за попытку отнять жилье
01 мая 2025, 14:19

Фото: iStock/ Liudmila Chernetska

Симоновский районный суд столицы определил под стражу «профессиональных соседей», которые хотели отобрать квартиру у собственника, угрожая применить к нему насилие, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в Телеграм-канале.
«Бондарева Дениса Владимировича; Гаджиибрагимова Марата Магомеджавадовича, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.179 УК РФ», — обращалось внимание в публикации.

Фигуранты дела будут находиться в следственном изоляторе два месяца.

Следствие полагает, что арестованные принуждали собственника квартиры совершить сделку по отчуждению 1/3 доли на выгодных для них условиях. Мужчины проживали в квартире и создавали для владельца жилья условия, которые исключали возможность для комфортного нахождения там.

Напомним, «профессиональные соседи» выкупают доли в квартирах, а затем за бесценок завладевают остальную часть жилья. Обычно они «вытравливают» собственников, делая их жизнь ужасной. Для этого злоумышленники могут угрожать или давить на потерпевших либо разгромить жилье в отсутствие хозяина.

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