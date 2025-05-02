Снегопад в Москве и Подмосковье: поваленные деревья повреждают автомобили

В результате сильного снегопада, обрушившегося на Москву и Подмосковье, упавшие деревья повредили несколько десятков автомобилей. Точное количество пострадавших машин пока неизвестно — сотрудники оперативных служб сталкиваются с трудностями при подсчёте заявок от граждан. Об этом пишет Telegram-канал «‎Baza».