Снегопад в Москве и Подмосковье: поваленные деревья повреждают автомобили

Фото: iStock/vkph
В результате сильного снегопада, обрушившегося на Москву и Подмосковье, упавшие деревья повредили несколько десятков автомобилей. Точное количество пострадавших машин пока неизвестно — сотрудники оперативных служб сталкиваются с трудностями при подсчёте заявок от граждан. Об этом пишет Telegram-канал «Baza».
Кроме того, несколько деревьев упали на железнодорожные пути, что привело к сбоям в расписании электричек на одном из направлений. Пассажирам следует учитывать возможные задержки и изменения в графике движения.
Также в ряде населённых пунктов региона зафиксированы случаи отключения электроэнергии из-за оборванных проводов. Оперативные службы продолжают работать над устранением последствий стихии и восстановлением нормального функционирования инфраструктуры.
В Белоруссии пассажирский поезд столкнулся со стадом коров по пути в Минск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Ивановской области поезд протаранил «Камаз» с пивом
Бастрыкин попросил возбудить уголовное дело после стрельбы мигранта в Новосибирске
В порту на севере Германии прогремел мощный взрыв
Также в ряде населённых пунктов региона зафиксированы случаи отключения электроэнергии из-за оборванных проводов. Оперативные службы продолжают работать над устранением последствий стихии и восстановлением нормального функционирования инфраструктуры.
В Белоруссии пассажирский поезд столкнулся со стадом коров по пути в Минск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Ивановской области поезд протаранил «Камаз» с пивом
Бастрыкин попросил возбудить уголовное дело после стрельбы мигранта в Новосибирске
В порту на севере Германии прогремел мощный взрыв
Дарья Осипова