В Сергиевом Посаде из-за непогоды повреждены линии электропередач и дороги

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За минувшую ночь в городском округе Сергиев Посад произошло массовое падение деревьев вследствие неблагоприятных погодных условий. Это привело к отключению электроэнергии в ряде населённых пунктов. Как сообщила глава округа Оксана Ероханова в своём Telegram-канале, экстренные службы начали свою работу уже с двух часов ночи, мобилизовав силы для оперативного реагирования на ситуацию.
Основные усилия направлены на восстановление энергоснабжения, очистку дорог от поваленных стволов и освобождение воздушных линий электропередач от препятствий. Жители, принимающие участие в уборке территории, получили благодарность от руководства муниципалитета.
Оперативные команды отрабатывают поступившие заявки в строгом порядке очередности. Официальные сведения о ходе восстановления будут публиковаться дополнительно по мере поступления новостей.
Ранее стало известно, что последствия стихии в Истре устраняют в режиме повышенной готовности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Оперативные команды отрабатывают поступившие заявки в строгом порядке очередности. Официальные сведения о ходе восстановления будут публиковаться дополнительно по мере поступления новостей.
Ранее стало известно, что последствия стихии в Истре устраняют в режиме повышенной готовности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова