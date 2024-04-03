В Талдомском округе шесть владельцев «резиновых» квартир поставили на учёт 37 иностранцев

Фото: Фотобанк МО/Артём Рязанцев
Шестерых человек, предоставляющих иностранцам фиктивную регистрацию на своей жилой площади, выявили в Талдомском городском округе, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Проверка проводилась в городе Талдом, а также в посёлке Запрудня и деревне Костино. Полиция установили, что шесть собственников жилья в возрасте от 23 до 42 лет ставили на миграционный учёт иностранных граждан, при этом фактического места для проживания им не предоставляли. Всего они зарегистрировали у себя 37 иностранцев», — говорится в сообщении.Против собственников завели уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Со всех шестерых взяли обязательства о явке.
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