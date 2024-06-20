В Тамбовской области беспилотник атаковал нефтебазу

20 июня на Москву и Московскую область обрушился сильнейший шторм, о котором прежде предупреждали синоптики. Из-за непогоды падали деревья, конструкции, на некоторых улицах парализовало движение. Кроме того, в регионе есть погибшие и пострадавшие в результате ливня и урагана. О последствиях экстремальных погодных условий расскажет редакция «Радио 1».