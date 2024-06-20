В Тамбовской области беспилотник атаковал нефтебазу

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Нефтебаза в Тамбовской области подверглась атаке беспилотника, тушение пожара продолжается, сообщает в своем Телеграм-канале правительство региона.
В результате атаки БПЛА произошло возгорание двух резервуаров Платоновской нефтебазы. Огонь затронул одну цистерну, но вскоре перекинулся на соседнюю. В настоящее время горят два резервуара с нефтью из девяти. Сил и средств для ликвидации последствий пожара хватает, сообщило ведомство.
По предварительной информации правительства области объект атаковали два дрона, один из которых был сбит.
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По предварительной информации правительства области объект атаковали два дрона, один из которых был сбит.
«Также утром в Первомайском муниципальном округе были обнаружены остатки БПЛА. Дрон разорвался в воздухе», — добавил глава региона Максим Егоров.
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Олег Дикий