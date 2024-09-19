Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Участники драки в Тутаеве задержаны

Участники драки в Тутаеве задержаны

19 сентября 2024, 10:52
Фото: istockphoto/earlytwenties

Фото: istockphoto/earlytwenties

Участники драки в Тутаеве Ярославского направления задержаны сотрудниками ОМОНа и СОБРа, проинформировало руководство Тутаевского района в соцсетях.


«Уважаемые жители, по поводу инцидента в центральном парке в Тутаеве. Молодые люди устроили драку. Все лица задержаны ОМОНом и СОБРом. Идёт выяснение всех обстоятельств. Ситуация под контролем МВД», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Тутаеве, где произошла массовая драка со стрельбой, задержали как минимум 20 человек. По информации Telegram-канала Shot, мужчины приехали в город из Рыбинска на машинах, чтобы разобраться с местными жителями. Сейчас устанавливаются их личности.

Читайте также:

В Москве произошел конфликт с применением оружия

Пострадавший в драке в Анапе назвал слова Алаудинова «притянутыми за уши»

В связи с массовой дракой в Краснодарском крае возбудили уголовное дело
#россия
#ярославское направление
#драка
#полиция
#новости
#криминал
Известную грузинскую модель-трансгендера Кесарию Абрамидзе убили в Тбилиси
19 сентября 2024, 10:55

Фото: istockphoto/Fedorovekb

В Грузии 18 сентября была обнаружена мертвой известная модель-трансгендер Кесария Абрамидзе. Об этом информирует Telegram-канал «‎РЕН ТВ | Новости».
По данным канала, Кесария Абрамидзе была найдена мертвой в своем доме в Тбилиси в районе Диди Дигоми. На её теле было обнаружено более десяти ножевых ранений. Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

Сообщается, что у Абрамидзе был конфликт с её партнером. Отмечается, что его причиной могла послужить публикация совместной фотографии в интернете. По данным канала, это вызвало напряжение в отношениях.

Обвиняемый был задержан в аэропорту Кутаиси по подозрению в убийстве. Орудием преступления был нож, полиция его изъяла. Ему может грозить от 16 до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что участники драки в Тутаеве Ярославского направления были задержаны сотрудниками ОМОНа и СОБРа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Под Балашихой потушили лесной пожар

В Подмосковье поймали двух похитителей вейпов

Полиция и Росгвардия проводят в Тутаеве под Ярославлем оперативные действия
#полиция
#убийство
#дело
#конфликт
#уголовное дело
#нож
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Под Балашихой потушили лесной пожар
19 сентября 2024, 09:33

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Пожар вспыхнул на территории Озёрного участкового лесничества — в одном километре от микрорайона ВНИИПО городского округа Балашиха, на тушение потребовалось почти три часа, сообщает пресс-служба Комлесхоза Московской области.
«Возгорание заметили местные жители и сообщили об этом в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Площадь пожара составляла 0,01 гектара. На тушение направили шесть лесных пожарных и три единицы техники. Тушение заняло чуть менее трёх часов». — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар был низовым и произошёл из-за действий человека. В настоящее время ведётся работа по установлению виновного в поджоге.

В подмосковном Комлесхозе напомнили, что поджог, ставший причиной лесного пожара, карается крупными штрафами: для физлиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

Читайте также:

В Подмосковье поймали двух похитителей вейпов

Бакальчуку предъявлены обвинения по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Полиция и Росгвардия проводят в Тутаеве под Ярославлем оперативные действия
#балашиха
#лес
#комитет лесного хозяйства мо
#комлесхоз мо
#лесные пожары
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье поймали двух похитителей вейпов
19 сентября 2024, 09:16

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Двух мужчин, подозреваемых в краже товаров из табачных магазинов, задержали в Подольске, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что задержанные монтировкой вскрыли дверь магазина на улице Дружбы, проникли в помещение, сложили в тележку вейп-системы и жидкости для их заправки, вывезли из магазина, погрузили в машину и уехали. Сумма ущерба составила 260 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Полицейские сумели установить личности подозреваемых. Их задержали рядом с их машиной при попытке обокрасть ещё один магазин — на улице Космонавтов.

Задержанными оказались мужчины 43 и 54 лет, один из которых ранее уже был судим за кражу. Злоумышленники рассказали, что украденное продали, а деньги потратили. Сейчас полицейские проверяют причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям, совершённым в Московской области.

Читайте также:

Полиция и Росгвардия проводят в Тутаеве под Ярославлем оперативные действия

В деле дагестанских банкиров появились ювелирные украшения с 1814 бриллиантами

В России тоже продаются рации, взорвавшиеся в Ливане
#подольск
#кражи
#магазины
#полиция
#криминал
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бакальчуку предъявлены обвинения по делу о стрельбе в офисе Wildberries
19 сентября 2024, 08:59

Фото: Sputnik/Ramil Sitdikov

Владиславу Бакальчуку предъявлены обвинения по делу о стрельбе в офисе Wildberries. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Напомним, что в среду у головного офиса Wildberries в Москве раздалась стрельба. В пресс-службе компании сообщили, что стрельбу открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука, который утверждал, что приехал на переговоры.

В результате стрельбы пострадали 7 человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов. От полученных повреждений 2 человека скончались.

«Пошел вон, бомж»: стрельба и попытка захвата офиса Wildberries в Москве, версии Бакальчуков
«Пошел вон, бомж»: стрельба и попытка захвата офиса Wildberries в Москве, версии Бакальчуков

По данным канала, кроме Бакальчука, обвинения также были предъявлены еще шести участникам инцидента.

Стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовные дела по нескольким статьям, включая «Покушение на убийство», «Незаконное хранение огнестрельного оружия», «Самоуправство» и «Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

В июле Willdberries объявил о слиянии с оператором наружной рекламы RUSS, что не удовлетворило Владислава. Вместе с этим начался бракоразводный процесс в семье Бакальчуков. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

«Что ты творишь?»: Бакальчук записала видео после стрельбы в офисе Wildberries

СК РФ допрашивает Бакальчука после стрельбы в офисе Wildberries

В Wildberries раскрыли, кто открыл стрельбу у главного офиса компании
#убийство
#стрельба
#следственный комитет
#ск рф
#покушение
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полиция и Росгвардия проводят в Тутаеве под Ярославлем оперативные действия
19 сентября 2024, 08:25

Фото: istockphoto/blinow61

В городе Тутаеве Ярославской области правоохранители начали серию оперативных мероприятий. Их проводят полицейские совместно с бойцами Росгвардии.
Накануне вечером силовики провели серию задержаний в одном из спальных районов города, сообщает РИА Новости. Сообщается, что были задержаны около 20 человек, приехавших из Рыбинска «на разборки». ОМОН уложил пассажиров и водителей внедорожников лицом на землю, после чего их увезли в отдел полиции.

Кроме того, ОМОН и СОБР задержали участников массовой драки в Центральном парке. Сейчас выясняется, являлась ли она частью того же конфликта с приезжими из Рыбинска. В УМВД выясняют все обстоятельства происшедшего. Правоохранительные органы держат ситуацию в городе под контролем.

Читайте также:

Стали известны подробности о задержанных со стрельбой в Тутаеве

В Москве произошел конфликт с применением оружия

В Анапе кавказцы напали на русских ребят из-за отказа девушки познакомиться
#человек
#новости
#конфликт
#задержание
#полицейские
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В деле дагестанских банкиров появились ювелирные украшения с 1814 бриллиантами
19 сентября 2024, 07:32

Фото: iStock/SergeyChayko

В банковской ячейке бывшего сотрудника дагестанского отделения Россельхозбанка были найдены ювелирные украшения с 1814 бриллиантами. Об этом информирует РИА Новости.
Расследуемое уголовное дело связано с бывшими сотрудниками филиала банка, которые, согласно версии следствия, содействовали дагестанскому заводу в получении кредита.

Сообщается, что правоохранительные органы арестовали банковскую ячейку. В ней, по данным агентства, находилось пять колец, семь пар сережек, одна из которых насчитывала 618 бриллиантов. Помимо этого, там было два браслета с алмазами, брошь и золотая цепь.

Отмечается, что всего в украшениях из серебра, золота и палладия было использовано 1550 бриллиантов, 24 топаза, 706 рубинов и 3 сапфира.

Аналитический Центр SOKOLOV выяснил, что Санкт-Петербург стал городом, жители которого наиболее часто покупают украшения с бриллиантами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Якутии добыли алмаз ювелирного качества весом 262,5 карата

Президент Ботсваны был шокирован огромным алмазом в 2492 карата и попал на видео

Стали известны подробности о задержанных со стрельбой в Тутаеве
#дело
#уголовное дело
#украшения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны подробности о задержанных со стрельбой в Тутаеве
Shot: 20 задержанных в Тутаеве в Ярославской области приехали из Рыбинска
19 сентября 2024, 07:31

Фото: iStock/nixki

Правоохранители в городе Тутаеве Ярославской области задержали не менее 20 человек. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По данным канала, в город мужчины приехали из Рыбинска на нескольких машинах для участия в разборках с местными жителями. Полиция отвезла задержанных в отделение на допрос для установления их личности и деталей «стрелки».

В Тутаеве Ярославской области жители сообщили о стрельбе и массовых задержаниях
В Тутаеве Ярославской области жители сообщили о стрельбе и массовых задержаниях

Напомним, что в Тутаеве произошла массовая драка со стрельбой. На место происшествия прибыли силы ОМОН и СОБР. Мужчинам грозит наказание по статье о хулиганстве, максимальный срок по которой составляет до семи лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что рации модели Icom V82, подобные тем, что взорвались в Ливане, можно приобрести в России. Согласно объявлениям на маркетплейсах, эти устройства доступны для покупки по цене до 6000 рублей.

До этого сообщалось, что в подмосковной Балашихе мужчина избил ветерана спецоперации, который имеет инвалидность и ходит на костылях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Химках легковушка врезалась в грузовик, пострадали женщина и годовалый ребёнок

В России требуют запретить компьютерную игру Roblox после изнасилования школьника

Даня Милохин отказался вернуться в Россию после поджога дома отца
#полиция
#драка
#мужчина
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Тутаеве Ярославской области жители сообщили о стрельбе и массовых задержаниях
Shot: полиция задержала при стрельбе 10 человек в Тутаеве в Ярославской области
19 сентября 2024, 02:30

Фото: istock/naveebird

В городе Тутаеве Ярославской области прошла операция полиции с задержанием более 10 человек, сообщают местные жители. По данным Telegram-канала Shot, во время операции в районе городского парка произошла стрельба.
Не уточняется, кто открыл огонь — полиция или подозреваемые. Полицейские остановили несколько автомобилей и задержали всех, кто находился внутри. Несколько человек пытались скрыться, но были задержаны. По информации канала «112», никто не пострадал, а в операции принимал участие спецназ. Подробности о причинах задержания пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что пятерых детей спасли работники Мособлпожспаса в ходе тушения пожара в девятиэтажном доме в Луховицах, сообщает пресс-служба ведомства. Пожарные оперативно прибыли на место, поднялись на автолестнице на четвёртый этаж и эвакуировали из горящей квартиры двух трёхлетних мальчиков, девятилетнего мальчика и одиннадцатилетнюю девочку. Кроме того, из охваченного огнём и дымом дома спасатели вывели восьмилетнего мальчика — для этого пришлось вскрыть дверь квартиры, в которой он находился.

Читайте также:

СК РФ допрашивает Бакальчука после стрельбы в офисе Wildberries

«Что ты творишь?»: Бакальчук записала видео после стрельбы в офисе Wildberries

До 14 человек возросло число погибших после взрывов раций в Ливане
#полиция
#стрельба
#оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России тоже продаются рации, взорвавшиеся в Ливане
Взорвавшиеся в Ливане рации Icom V82 продаются в России
19 сентября 2024, 00:56

Фото: istock/zhudifeng

Рации модели Icom V82, подобные тем, что взорвались в Ливане, можно приобрести в России.
Согласно объявлениям, найденным РИА Новости на популярных маркетплейсах, эти устройства доступны для покупки по цене до шести тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в нескольких районах Ливана произошли взрывы устройств связи, вызвавшие пожары в жилых домах и автомобилях в южном пригороде Бейрута и других поселениях. Источники утверждают, что причиной инцидента стали взрывы раций, аналогичных тем, что продаются в России.

Ранее сообщалось, что взрывчатое устройство внутри пейджеров разработали специально для проведения операции в Ливане. Сообщается, что устройства обнаружения, имеющиеся даже в странах и международных аэропортах, не смогли обнаружить заложенный взрывчатый материал с использованием методов, сочетающих в себе алгоритмы, специфичные для этого процесса.

Читайте также:

Израиль взорвал тысячи раций членов «Хезболлы» в Ливане

Вслед за пейджерами в Ливане взрываются рации, бытовая техника и автомобили: Детали кровавой акции

«Техника сходит с ума»: В Ливане начали взрываться машины и мопеды
#техника
#взрывы
#ливан
Следите за нашими новостями
в удобном формате