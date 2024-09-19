Участники драки в Тутаеве задержаны

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Участники драки в Тутаеве Ярославского направления задержаны сотрудниками ОМОНа и СОБРа, проинформировало руководство Тутаевского района в соцсетях.
«Уважаемые жители, по поводу инцидента в центральном парке в Тутаеве. Молодые люди устроили драку. Все лица задержаны ОМОНом и СОБРом. Идёт выяснение всех обстоятельств. Ситуация под контролем МВД», — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в Тутаеве, где произошла массовая драка со стрельбой, задержали как минимум 20 человек. По информации Telegram-канала Shot, мужчины приехали в город из Рыбинска на машинах, чтобы разобраться с местными жителями. Сейчас устанавливаются их личности.
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