В Татарстане мать нашла мёртвыми двоих детей, их отца и бабушку

СК возбудил дело после гибели четырёх человек от угарного газа в Татарстане
Фото: Istock/Evgen_Prozhyrko

В Татарстане погибли четыре человека от отравления угарным газом. Подробности сообщает издание KazanFirst.



Чрезвычайное происшествие случилось в селе Верхний Услон. В частном доме обнаружили тела мужчины, пожилой женщины и двух детей — мальчика 2013 года рождения и девочки 2015 года рождения. Предварительно, смерть наступила в результате отравления угарным газом.

Мать детей приехала на улицу Заовражная после безуспешных попыток дозвониться до дочери. В доме она нашла без признаков жизни всех четверых. По имеющимся сведениям, мужчина ранее пытался самостоятельно отремонтировать дымоход, что могло привести к нарушению в его работе.

Дети проживали вместе с отцом. В настоящее время следственные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Ольга Щелокова

