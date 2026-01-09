В Татарстане мать нашла мёртвыми двоих детей, их отца и бабушку

09 января 2026, 21:39

СК возбудил дело после гибели четырёх человек от угарного газа в Татарстане

Фото: Istock/Evgen_Prozhyrko

В Татарстане погибли четыре человека от отравления угарным газом. Подробности сообщает издание KazanFirst.