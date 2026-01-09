В Татарстане мать нашла мёртвыми двоих детей, их отца и бабушку
В Татарстане погибли четыре человека от отравления угарным газом. Подробности сообщает издание KazanFirst.
Чрезвычайное происшествие случилось в селе Верхний Услон. В частном доме обнаружили тела мужчины, пожилой женщины и двух детей — мальчика 2013 года рождения и девочки 2015 года рождения. Предварительно, смерть наступила в результате отравления угарным газом.
Мать детей приехала на улицу Заовражная после безуспешных попыток дозвониться до дочери. В доме она нашла без признаков жизни всех четверых. По имеющимся сведениям, мужчина ранее пытался самостоятельно отремонтировать дымоход, что могло привести к нарушению в его работе.
Дети проживали вместе с отцом. В настоящее время следственные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.
