В Татарстане осудят организаторов проституции с участием несовершеннолетней

29 октября 2026, 14:12

Фото: iStock/Zolnierek

В Татарстане перед судом предстанут семь человек, которых обвиняют в организации проституции в Высокогорском и Пестречинском районах. По данным следствия, незаконный бизнес действовал с 2016 года, а к оказанию интимных услуг привлекли не менее 20 женщин, в том числе несовершеннолетнюю. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Татарстан.