В Татарстане осудят организаторов проституции с участием несовершеннолетней
В Татарстане перед судом предстанут семь человек, которых обвиняют в организации проституции в Высокогорском и Пестречинском районах. По данным следствия, незаконный бизнес действовал с 2016 года, а к оказанию интимных услуг привлекли не менее 20 женщин, в том числе несовершеннолетнюю. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Татарстан.
По версии следствия, организаторами схемы была семейная пара. Некоторых женщин, включая 17-летнюю жительницу Чувашии, вовлекали в проституцию с помощью угроз и насилия. Для работы незаконного бизнеса супруги привлекли шестерых знакомых, которые выполняли обязанности водителей и охранников.
Кроме того, фигуранты, как полагает следствие, передавали взятки начальнику отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Пестречинскому району за общее покровительство и непривлечение женщин к ответственности. Общая сумма выплат составила около 60 тысяч рублей, уточняет издание «Татар Информ».
Незаконную деятельность пресекли в 2025 году. Уголовное дело в отношении семи обвиняемых направили в суд. Отдельное дело о получении взяток бывшим сотрудником полиции уже рассматривается в судебном порядке.
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