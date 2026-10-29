Пенсионер прокатил пассажира на багажнике и попал под штраф в Казани

29 октября 2026, 14:03

В Казани 75-летнего водителя оштрафовали за перевозку пассажира на багажнике

Фото: iStock/dusanpetkovic

В Казани 75-летнего автомобилиста привлекли к ответственности после того, как он прокатил пассажира на багажнике автомобиля. Нарушение зафиксировали камеры видеонаблюдения возле одного из домов на улице Декабристов утром 24 октября.