Пенсионер прокатил пассажира на багажнике и попал под штраф в Казани
В Казани 75-летнего автомобилиста привлекли к ответственности после того, как он прокатил пассажира на багажнике автомобиля. Нарушение зафиксировали камеры видеонаблюдения возле одного из домов на улице Декабристов утром 24 октября.
Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города, мужчина управлял автомобилем «ЗАЗ» и перевозил человека на багажнике, подвергая его жизнь опасности. В ходе проверки сотрудники также установили, что машина не была зарегистрирована в установленном порядке, а у водителя отсутствовал полис ОСАГО.
За каждое из выявленных нарушений в отношении пенсионера составили отдельный административный протокол, передает издание «Татар Информ».
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