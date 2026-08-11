В Татарстане пассажирский автобус попал в ДТП и опрокинулся в кювет, несколько пострадавших

11 августа 2026, 11:56

В Татарстане автобус вылетел в кювет при ДТП, десять человек пострадали

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Серьезная авария произошла на трассе в Алексеевском муниципальном районе Республики Татарстан. Об этом 11 августа пишет KazanFirst.