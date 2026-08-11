В Татарстане пассажирский автобус попал в ДТП и опрокинулся в кювет, несколько пострадавших
Серьезная авария произошла на трассе в Алексеевском муниципальном районе Республики Татарстан. Об этом 11 августа пишет KazanFirst.
По информации, поступившей от источников в экстренных службах, ДТП случилось из-за того, что водитель иномарки Peugeot не уступил дорогу пассажирскому автобусу, следовавшему по маршруту Чистополь — Казань. В результате мощного бокового удара автобус покинул проезжую часть и опрокинулся в кювет. В момент аварии в салоне транспортного средства находились 17 пассажиров и шофер.
По предварительным данным медиков, травмы различной степени тяжести получили десять человек. В настоящее время уточняются характер и тяжесть полученных ими повреждений.
На месте происшествия продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции и бригады скорой медицинской помощи. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. В связи с аварией движение на указанном участке дороги временно ограничили, для автомобилистов организовали пути объезда.
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