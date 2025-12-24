В Татарстане передали в суд дело группировки, которая убила двух секс-работниц
В Татарстане в суд направили уголовное дело в отношении жительницы Челябинской области, которую обвиняют в участии в преступной группе и причастности к убийствам двух секс-работниц.
Как сообщает «Татар-информ», следствие считает, что с 2012 года супруги-организаторы создали сеть по вовлечению женщин в проституцию. Преступная группа действовала в нескольких регионах России, включая Челябинскую, Свердловскую и Нижегородскую области, Башкортостан и Татарстан. Предварительно, обвиняемую привлекают в эту деятельность и участвовала в преступлениях.
В 2019 году в незаконный бизнес втянули 17-летнюю девушку. Позже она вышла из-под контроля сутенеров, после чего ее обманом вывезли в Верхнеуслонский район Татарстана, где расчленили и спрятали в лесу.
Еще один эпизод касается женщины, также вовлеченной в преступную деятельность. Она переехала в Казань вместе со своей двухлетней дочерью, за которой некоторое время присматривала организатор преступной группы. Следствие утверждает, что в 2020 году ребенка похитили и оформили на организатора по поддельным документам. По версии следствия, подозреваемая убила мать девочки совместно с другой секс-работницей.
