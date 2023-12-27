В Татарстане расправились с матерью бойца СВО

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В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту расправы над 46-летней матерью бойца СВО.
Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на СКР.
Дело заведено по статье 105 УК РФ. По подозрению в совершении убийста правоохранители объявили в розыск двоих граждан Узбекистана 2001 и 1986 годов рождения.
Руководитель СК по Татарстану доложит о ходе расследования дела главе ведомства Александру Бастрыкину.
Ранее сообщалось, что мёртвым найден актёр оскароносного фильма «Паразиты» Ли Сан Юн. Труп 48-летнего актера обнаружили в автомобили на территории одного из парков Сеула.
Полиция подозревала Сана в употреблении наркотиков, поэтому выезд из Южной Кореи для него был закрыт.
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Дело заведено по статье 105 УК РФ. По подозрению в совершении убийста правоохранители объявили в розыск двоих граждан Узбекистана 2001 и 1986 годов рождения.
Ранее сообщалось, что мёртвым найден актёр оскароносного фильма «Паразиты» Ли Сан Юн. Труп 48-летнего актера обнаружили в автомобили на территории одного из парков Сеула.
Полиция подозревала Сана в употреблении наркотиков, поэтому выезд из Южной Кореи для него был закрыт.
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Мария Фирсова