В Татарстане расправились с матерью бойца СВО

В Москве мать 12-летней школьницы и её знакомый устроили над 17-летнем парнем самосуд за то, что он вступил в интимную близость с её дочерью. Подросток получил множество травм и госпитализирован в медучреждение, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.