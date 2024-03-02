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В Татарстане рухнувшая с крыши снежная глыба придавила ребёнка - видео

В Татарстане рухнувшая с крыши снежная глыба придавила ребёнка
02 марта 2024, 10:59
Фото: istockphoto/geyzer

Фото: istockphoto/geyzer

В городе Зеленодольск в окрестностях Казани на прохожих с крыши рухнул огромный пласт снега. Под завалом оказался маленький ребёнок.

На кадрах видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале «ТатМедиа», можно увидеть, как с крыши сходит настоящая снежная лавина. Объём упавшего снега составлял несколько, возможно, десятки кубометров. Под бытовой снежной лавиной оказались погребены двое мужчин и ребёнок.

Взрослые сумели выбраться сразу, а мальчика пришлось откапывать. На помощь пришли случайные прохожие и напуганного малыша также удалось извлечь из-под снега. Льда на крыше не было, поэтому никто серьёзно не пострадал. На записи слышно, как очевидцы возмущаются отсутствием предупреждающих сигнальных лент около опасного места. На счастье, ребёнок шёл не один, а взрослые сумели быстро его откопать, иначе всё могло закончиться трагедией.






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Шесть человек обратились к медикам после падения беспилотника в Петербурге
Шесть человек обратились за медпомощью после падения дрона в Петербурге
02 марта 2024, 11:42

Фото: iStock/maxim4e4ek

После происшествия на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, шесть человек обратились за медицинской помощью, сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению.
«Специалисты оказали помощь шести людям, включая женщину 92 лет, которая была госпитализирована из-за стрессовой реакции», — уточнили в организации.
По словам свидетелей, причиной инцидента стало падение беспилотника.

На месте происшествия на Пискаревском проспекте работали шесть бригад скорой помощи, включая две реанимационные.

Утром губернатор города Александр Беглов заявил, что ЧП произошло в домах Красногвардейского района Санкт-Петербурга, при этом частично пострадало остекление двух балконов. Он не уточнил причины происшествия. На месте работают МЧС и сотрудники силовых структур. Жертв нет.

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В Петербурге жителей предупредили о повторной атаке БПЛА

Целью БПЛА в Петербурге была нефтебаза «Ручьи»
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Электропоезд насмерть сбил подростка в российском регионе
В Новосибирске электропоезд насмерть сбил несовершеннолетнюю
02 марта 2024, 11:01

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

Электропоезд насмерть сбил девочку, которая переходила железнодорожные пути, об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Трагедия произошла утром второго марта. В настоящее время на место происшествия прибыли правоохранители, выясняются подробности произошедшего.

По предварительным данным, 14-летняя школьница торопилась на поезд. Когда состав уже практически подъехал, девочка решила перебежать пути, но не успела, рассказали очевидцы. Пострадавшей пытались оказать помощь на месте. Сразу после удара она еще была жива, но ее травмы оказались несовместимыми с жизнью.

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Стало известно, откуда летел упавший на севере Петербурга БПЛА
Врезавшийся в жилой дом в Петербурге БПЛА летел с востока
02 марта 2024, 09:21

Фото: istockphoto/Sergafa

Первые сообщения о дроне, летевшем в сторону Санкт-Петербурга, появились около семи утра. По словам жителей Всеволожского района Ленинградской области, беспилотник двигался со стороны Ладожского озера, расположенного к востоку от Северной столицы, в сторону посёлка Углово.
Позже БПЛА заметили, когда он пролетал над Ржевским полигоном (северо-восток города), передаёт телеграм-канал «Mash на Мойке». Местные жители рассказывали, что слышали громкий звук, напоминающий скрежет. Затем беспилотный аппарат долетел до пятиэтажного дома на Пискарёвском проспекте и врезался в него. На всех пяти этажах повреждены балконы. По тротуару разбросаны обломки БПЛА, стёкла, куски штукатурки и кирпичи. По информации местных властей, жертв в результате падения беспилотника нет.

Специалисты предварительно установили, что дрон был кустарного производства, на борту он нёс около 3,5 килограмма взрывчатки. Траектория полёта БПЛА была довольно необычной: судя по всему, он летел с востока, а Украина совсем не в той стороне. Целью атаки могла быть нефтебаза «Ручьи», находящаяся всего в километре от места падения аппарата.

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#дрон
#украина
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#специалисты
#дома
#санкт-петербург
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Украинца обвинили в продаже британцам яда, от которого умерли 130 человек
BBC: украинец продавал британцам яд, от которого умерли 130 человек
02 марта 2024, 09:18

Фото: iStock/JosefePhotography

Украинца обвинили в том, что он с 2020 год продавал в Великобританию яд, из-за которого умерли более 100 человек. Об этом сообщает ВВС.
Правоохранители Британии установили, что житель Киева поставлял ядовитое вещество через онлайн-платформу. Прежде за аналогичное преступление был осужден канадец Кеннет Лоу.

Название вещества авторы публикации не уточняют.

Вычислить личность украинца удалось благодаря посреднику, который сделал заказ. Им оказался сотрудник полиции.

В крови всех погибших, после взаимодействия с проданным киевлянином веществом, обнаружен один и тот же отравляющий компонент. В настоящее время расследование дела продолжается. Устанавливается круг лиц, причастных к деятельности. Что это было за ядовитое вещество и с какой целью его приобретали британцы тоже предстоит выяснить.


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#расследование
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Целью БПЛА в Петербурге была нефтебаза «Ручьи»
02 марта 2024, 08:40

Фото: iStock/dzika_mrowka

Беспилотник, врезавшийся в жилой дом в Санкт-Петербурге, вероятно, направлялся на нефтебазу «Ручьи», сообщает телеграм-канал «Mash».
В настоящее время из жилого дома эвакуированы около 100 человек, никто не пострадал.

Повреждения получили два жилых дома. В них покорёжены балконы и уничтожено остекление. До того, как дрон попал в жилые здания, жители дома слышали громкий звук взрыва.

Прежде ураинский дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод на Кубани. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#санкт-петербург
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Под днищем автомобиля на въезде в Крым обнаружено взрывное устройство
02 марта 2024, 08:34

Фото: istockphoto/aerogondo

На днище автомобиля, который пытался въехать на территорию Крыма с севера, было обнаружено мощное самодельное взрывное устройство. Сотрудники ФСБ РФ заметили СВУ при проведении досмотра машины на контрольно-пропускном пункте «Джанкой».
За рулём автомобиля находился сотрудник правоохранительных органов Херсонской области, передает РИА Новости. Машину в экстренном порядке переправили в безопасное место, после чего специалисты-взрывотехники приступили к операции по разминированию автомобиля и обезвреживанию СВУ.

По заключению экспертов, взрывное устройство было изготовлено с использованием частей и компонентов западного производства, которые страны НАТО поставляют на территорию Украины. В настоящее время силовики проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью установления всех обстоятельств и лиц, причастных к попытке совершения террористического акта.

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Появились подробности удара БПЛА по жилому дому в Санкт-Петербурге
02 марта 2024, 08:29

Фото: iStock/Naypong

В нескольких квартирах многоэтажного жилого дома в Санкт-Петербурге выбило стекла и покорежило балконы, сообщает телеграм-канал «Readovka».
По информации портала, более 100 жителей дома эвакуировали, на месте работают спецслужбы. Предварительно, никто не пострадал.

Прежде очевидцы сообщали, что за несколько минут до инцидента слышали громкий звук взрыва, также в небе была замечена яркая вспышка. Официальных комментариев власти города в настоящее время не давали.
По некоторым данным, целью атаки была нефтебаза Ручьи на северо-востоке Петербурга. От места падения дрона до нее не больше одного километра.

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#дома
#санкт-петербург
#бпла
#взрыв
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БПЛА врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге
02 марта 2024, 07:56

Фото: iStock/bartoshd

Дрон врезался в многоэтажный жилой дом в Санкт-Петербурге, об этом сообщает телеграм-канал «112».
На место происшествия направлены экстренные службы. В настоящее время информации о пострадавших нет. По данным портала, сильные повреждения получили два дома.

Очевидцы сообщили, что перед тем, как дроны попали в здания, они услышали звук взрыва. Официальной информации в настоящее время нет, подробности утоняются.

Прежде губернатор Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении вражеских БПЛА над двумя селами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#санкт-петербург
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NYP: На 103-м году умерла Айрис Апфель — дизайнер, коллекционер и икона моды США
02 марта 2024, 05:54

Фото: iStock/SergeyPankratov

Американский дизайнер, коллекционер и икона моды Айрис Апфель скончалась на 103-м году жизни в своём доме в Палм-Бич (Флорида) 1 марта. Об этом пишет The New York Post.
Айрис Баррель родилась 29 августа 1921 года в Астории, Квинс, единственным ребенком Сэмюэля Барреля, владельца стекольного и зеркального бизнеса, и его жены Садье, уроженки России, владелицы модного бутика. Айрис изучала историю искусств в Нью-Йоркском университете и искусство в Университете Висконсина, работала в Women's Wear Daily, училась у дизайнера интерьеров Элинор Джонсон и открыла собственную дизайнерскую фирму.

Она вышла замуж за Карла Апфеля, менеджера по рекламе, в 1948 году. У них не было детей. Ее муж умер в 2015 году в возрасте 100 лет. На протяжении десятилетий, начиная с 1950-х годов, г-жа Апфель проектировала интерьеры для частных клиентов, таких как Грета Гарбо и Эсте Лаудер. Вместе со своим мужем она основала компанию Old World Weavers, которая продавала и реставрировала текстиль, в том числе для Белого дома.

«Называя себя “старлеткой-гериатром”, мисс Апфель в свои 80-90 задавала тренды кричащими, непочтительными ансамблями: <...> пушистое вечернее пальто из красных и зеленых петушиных перьев с замшевыми брюками с разрезом до колен; комплект свитеров из розовой ангоры и юбка из китайской парчи 19 века. <...> маска, украшенная драгоценными камнями, или ожерелье из нефритовых бусин, доходящее до колен, жестяная сумочка в форме терьера, меховые шарфы, обернутые вокруг шеи, как стая питонов, и почти всегда ее фирменная охапка браслетов и очки в виде совы, большие, как блюдца», — так описывает умершую The New York Times.
Апфель принимала участие в рекламных кампаниях брендов Mac Cosmetics и Kate Spade, снималась для журнала Vogue Italia и попала на обложку Dazed & Confused. Она также стала первым человеком в истории, который открыл собственную выставку одежды и аксессуаров в нью-йоркском Метрополитен-музее, не будучи дизайнером. Это произошло в 2005 году.

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