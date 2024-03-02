В Татарстане рухнувшая с крыши снежная глыба придавила ребёнка - видео

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В городе Зеленодольск в окрестностях Казани на прохожих с крыши рухнул огромный пласт снега. Под завалом оказался маленький ребёнок.
Взрослые сумели выбраться сразу, а мальчика пришлось откапывать. На помощь пришли случайные прохожие и напуганного малыша также удалось извлечь из-под снега. Льда на крыше не было, поэтому никто серьёзно не пострадал. На записи слышно, как очевидцы возмущаются отсутствием предупреждающих сигнальных лент около опасного места. На счастье, ребёнок шёл не один, а взрослые сумели быстро его откопать, иначе всё могло закончиться трагедией.
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Александр Бойцов