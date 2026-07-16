В Татарстане с начала 2026 года произошло 1,5 тысячи ДТП
В Татарстане с начала 2026 года зарегистрировали 1 540 дорожно-транспортных происшествий. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил замначальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Дамир Бикмухаметов.
По оперативным данным на 15 июля, число аварий оказалось на 37 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также снизилось количество пострадавших — на 73 человека.
При этом смертность на дорогах выросла. За первые месяцы 2026 года в результате ДТП погибли 161 человек, что на 19 случаев больше показателя прошлого года.
По словам Бикмухаметова, одним из самых опасных нарушений остаётся выезд на встречную полосу. За полгода в Татарстане произошло 98 таких аварий, в которых погибли 49 человек и ещё 156 получили травмы.
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