В Татарстане с начала 2026 года произошло 1,5 тысячи ДТП

16 июля 2026, 16:05

В Татарстане в авариях погибли 161 человек

Фото: Istock / PongMoji

В Татарстане с начала 2026 года зарегистрировали 1 540 дорожно-транспортных происшествий. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил замначальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Дамир Бикмухаметов.