08 декабря 2025, 18:09

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Челябинске подросток выстрелил из ракетницы в лицо мужчине, который что-то искал во дворе с женщиной. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на пресс-службу городской полиции.