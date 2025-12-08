В Челябинске подросток выстрелил из ракетницы в лицо мужчине
В Челябинске подросток выстрелил из ракетницы в лицо мужчине, который что-то искал во дворе с женщиной. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на пресс-службу городской полиции.
Инцидент произошел на улице Косарева во дворе дома. Подростки подошли к семейной паре и спросили, что супруги делают. После чего один из несовершеннолетних произвёл выстрел, и мужчина закричал от боли. Момент нападения зафиксировали камеры домофона.
Пострадавший получил серьёзную травму глаз. Информация о происшествии передана в полицию медицинским учреждением.
В настоящее время ведется работа по установлению личностей участников инцидента, а также проводится проверка по факту произошедшего.
Читайте также: