Стало известно о состоянии пострадавшей при нападении школьницы из Челябинска
У пострадавшей при нападении девятиклассницы в Челябинске — сотрясение мозга. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Девочка чувствует себя хорошо, её глубокую рану на голове уже зашили. В больнице она пробудет около недели.
Мама пострадавшей сообщила, что её дочь не конфликтовала с 15-летним агрессором. Одноклассники жили на одной улице, в соседних домах, но не были друзьями и редко общались. В классе они сидели за одной партой. Травма произошла случайно, так как школьница находилась ближе всех к двери, когда случилось ЧП.
Ранее сообщалось, что школьник выстрелил из арбалета в одноклассницу в Челябинске.
