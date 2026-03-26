«Ногами по голове»: В Иркутской области школьницы зверски избили 11-летнюю девочку
В Иркутской области произошло жестокое нападение на 11-летнюю девочку. Подробности приводит Telegram-канал Babr Mash.
Инцидент случился в посёлке Магистральный Казачинско-Ленского района. По информации местных жителей, компания девушек в возрасте от 13 до 17 лет обманом уговорила школьницу впустить их в дом, сославшись на необходимость выяснить отношения из-за слухов.
Когда ребёнок открыл дверь, злоумышленницы повалили его на пол и начали наносить удары ногами по голове, лицу и животу. В то время как потерпевшую избивали, знакомые нападавших вели съёмку на телефоны. Пострадавшую госпитализировали. Полиция проводит проверку по факту случившегося.
