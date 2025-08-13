Пропавшие штаны стали поводом для нападения пенсионера с ножом на жену

13 августа 2025, 18:52

Пенсионер потерял штаны и избил жену палкой в Ульяновской области

Фото: istockphoto/???? ??????

В Ульяновской области полицейские задержали 77‑летнего мужчину, который угрожал жене ножом и избил её палкой — причиной конфликта стала пропажа его брюк, сообщает УМВД региона.