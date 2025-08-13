Пропавшие штаны стали поводом для нападения пенсионера с ножом на жену
В Ульяновской области полицейские задержали 77‑летнего мужчину, который угрожал жене ножом и избил её палкой — причиной конфликта стала пропажа его брюк, сообщает УМВД региона.
С заявлением в полицию обратилась 74‑летняя пенсионерка: утром супруг потерял брюки и обвинил в их исчезновении жену. В ходе ссоры мужчина ударил её по голове палкой, затем схватил нож и стал угрожать.
Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до двух лет лишения свободы. Ранее в Тюменской области произошёл другой инцидент: мужчина избил сожительницу и её соседа мухобойкой. По версии следствия, во время застолья женщина распивала спиртное с соседом, затем к компании присоединился обвиняемый.
Он вышел покурить, а вернувшись застал возлюбленную в постели с соседом и в приступе ревности стал бить обоих мухобойкой.
