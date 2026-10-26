В Татарстане задержали мужчину за ночную стрельбу
В микрорайоне ТураНова Зеленодольского района Татарстана местные жители сообщили в полицию о звуках, похожих на выстрелы. Инцидент произошел в ночь на 24 октября.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что стрельбу устроил 29-летний мужчина. Его доставили в отдел полиции, а предмет, из которого производились выстрелы, изъяли и направили на экспертизу. Об этом сообщили «Татар-информу» в МВД по Татарстану.
Как выяснило информагентство, мужчина использовал сигнальный пистолет.
В отношении задержанного составили два административных протокола. Ему может грозить административный арест сроком до 15 суток.
Читайте также: