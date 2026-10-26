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В Татарстане задержали мужчину за ночную стрельбу

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В микрорайоне ТураНова Зеленодольского района Татарстана местные жители сообщили в полицию о звуках, похожих на выстрелы. Инцидент произошел в ночь на 24 октября.



Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что стрельбу устроил 29-летний мужчина. Его доставили в отдел полиции, а предмет, из которого производились выстрелы, изъяли и направили на экспертизу. Об этом сообщили «Татар-информу» в МВД по Татарстану.

Как выяснило информагентство, мужчина использовал сигнальный пистолет.

В отношении задержанного составили два административных протокола. Ему может грозить административный арест сроком до 15 суток.

Анастасия Чинкова

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