В Петербурге подозреваемый в убийстве пенсионерки и ребенка оставил записку

26 октября 2026, 14:47

В Петербурге возможный убийца пенсионерки и ребенка объяснил мотив в записке

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Мужчина, подозреваемый в убийстве сожительницы и ее двухлетнего сына в Петербурге, оставил в квартире записку с объяснением мотива. Об этом сообщает «Фонтанка».