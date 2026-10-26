В Петербурге подозреваемый в убийстве пенсионерки и ребенка оставил записку
Мужчина, подозреваемый в убийстве сожительницы и ее двухлетнего сына в Петербурге, оставил в квартире записку с объяснением мотива. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, в записке петербуржец якобы выразил недовольство тем, что сожительница заставляла его сидеть с ребенком по выходным, пока сама уходила отдыхать. Кроме того, он предположил, что мальчик рожден не от него. Не исключается, что автора записки уже нет в живых.
По информации СМИ, накануне мужчина забил мать своей партнерши. Когда возлюбленная вернулась домой, он напал на нее с молотком. Женщине удалось спастись, выпрыгнув из окна — квартира расположена на первом этаже. В холодильнике на кухне позднее обнаружили тело двухлетнего мальчика.
Известно, что подозреваемый работал учителем математики. Его партнерша также, по имеющимся данным, преподавала в одной из местных школ.
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