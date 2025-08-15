В Татарстане задержан директор института геологии за присвоение 11,5 млн рублей
В Татарстане сотрудники ФСБ задержали управляющего директора института геологии ЦНИИГеолнеруд, которого подозревают в незаконном присвоении 11,5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По информации региональной службы ФСБ, директор учебного учреждения заключил многомиллионные договоры на выполнение аналитических исследований месторождений полезных ископаемых с подконтрольными ему организациями. По данным следствия, исследования не проводились, и деньги фигурант присваивал себе.
В отношении директора института возбуждено уголовное дело за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями.
